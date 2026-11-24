Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 24 ноября
Сегодня, 24 ноября, пройдут матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Лига чемпионов, общий этап, 24 ноября (время московское):
- 20:45. «Будё‑Глимт» – ЛАСК;
- 20:45. «Галатасарай» – «Астон Вилла»;
- 23:00. «Комо» – АЕК;
- 23:00. «РБ Лейпциг» – «Ланс»;
- 23:00. «Фейеноорд» – «Порту»;
- 23:00. «Манчестер Сити» – «Наполи»;
- 23:00. «Реал» – ПСВ;
- 23:00. «Слован» Братислава – «Бетис»;
- 23:00. «Арсенал» – «Боруссия» Дортмунд.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1, 4:3 пен.