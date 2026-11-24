Вингер «Бенфики» отклонил переход в «ПСЖ» и останется в клубе до конца сезона — Record

Атакующий полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни намерен остаться в лиссабонском клубе как минимум до конца текущего сезона. Аргентинский вингер отклонил переход в «ПСЖ», о чём уведомил руководство «Бенфики». Об этом сообщает Record.

По информации источника, французский клуб рассматривал Престианни в качестве возможной замены травмированным Дезире Дуэ и Хвиче Кварацхелии, однако 20‑летний футболист не планирует менять клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Контрактные обязательства Престианни перед «Бенфикой» изначально действовали до 2029 года, но недавно стороны достигли договорённости о продлении соглашения — теперь оно рассчитано до 2031 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока, привлекаемого в сборную Аргентины, составляет € 40 млн.