«Решение Карседо и Кахигао». В «Спартаке» объяснили перевод Зиньковского во вторую команду

Заместитель генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола Андрей Мовсесьян высказался об игре полузащитника Антона Зиньковского за «Спартак-2». Футболист в текущем сезоне провёл несколько матчей за вторую команду красно-белых. При этом за основу «Спартака» он не сыграл ни разу.

— Зиньковский в конце сезона стал играть за «Спартак‑2». Чья идея такого перевода опытного футболиста?

— Решение [Хуана Карлоса] Карседо и [Фрэн