«Нам всем нужна его лучшая версия». Куртуа высказался о форме Винисиуса в «Реале»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа уверен, что нападающий «Королевского клуба» Винисиус Жуниор сможет вернуться к своей лучшей форме. Бразилец не отмечается результативностью с августа: в 13 матчах сезона он забил лишь один гол.

«Мы все поддерживаем друг друга. Винисиус одновременно счастлив и самокритичен. Карьера — это долгий путь, и невозможно каждый сезон играть на 9-10 баллов. Насколько я знаю, такое удавалось лишь Месси и Криштиану.

Недавно я видел, насколько ярко он играет, — ему особенно нравится действовать в эпизодах с игрой головой. Ему нужна свобода на поле. Нам всем нужна лучшая версия Винисиуса», — приводит слова Куртуа Marca.

Во вторник, 24 ноября, «Реал» примет ПСВ из Эйндховена в матче 5-го тура