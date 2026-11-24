Известный экс-футболист Евгений Ловчев высказался о тренерской работе Вадима Евсеева. Сейчас специалист возглавляет махачкалинское «Динамо».

— Вы ждёте Евсеева в топ-клубе?

— Надо давать Евсееву тренировать, у него были успехи. Просто они все ходят, где команды не очень укомплектованы, а из не умеющих играть конфетку не сделаешь. Я не знаю, можно ли его ждать в больших клубах. Не понимаю, как назначают тренеров и увольняют. У нас простая вещь: две игры выиграл — ты великолепен, две проиграл — гнать надо. Совсем недавно «Локомот