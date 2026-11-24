Российский экс‑футболист Александр Рязанцев высказался о работе Дмитрия Кириченко на посту главного тренера «Ростова».

«Хотел бы отметить работу Дмитрия Кириченко в «Ростове». Это известный футболист, известная личность у нас в России. Думаю, ему есть что рассказать и предложить ребятам из «Ростова», поэтому движение вперёд у команды идёт. Однако попасть в пятёрку будет тяжеловато, потому что она уже занята другими командами. По качеству исполнителей эти команды с хорошим запасом опережают всех остальных», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Ростов» стал лучшей командой Альфа-Банк РПЛ после назначения Дмитрия Кириченко на пост главного тренера — клуб лидирует сразу по трём показателям. В шести матчах ростовчане набрали 14 очков, не потерпели ни одного поражения и пропустили всего два мяча.