Главный тренер ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о потолке нынешнего состава армейской команды. Он считает, что текущая обойма ЦСКА не достигла своего максимума — потолок этого состава намного выше, чем пятое место в Альфа-Банк РПЛ, считает тренер.

«Достиг ли нынешний ЦСКА потолка? Я не думаю, что мы близки к потолку. Да, были игры, в которых мы играли ниже своих возможностей, к сожалению. На это были объективные причины, которые мы постарались устранить. Потолок этой команды, я думаю, намного выше. Но опять же, это тернистый путь», — сказал Игдисамов в программе «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24».