Главный тренер ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил нестабильность армейской команды в сезоне-2026/2027. Он отметил, что в составе красно-синих очень много молодых футболистов, которым априори свойственна нестабильность.

«Сейчас очень много молодёжи в команде: 14 из 24 футболистов — это возраст 21 год и младше. А им свойственна нестабильность, к сожалению. Я думаю, что большой потенциал для роста именно здесь, когда наши молодые футболисты получат свой бесценный опыт. Но его, к сожалению, иногда мы покупаем за высокую цену», — сказал Игдисамов в программе «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24».