Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский назвал лучших игроков первой половины сезона Альфа-Банк РПЛ, а также высказался об игре столичного «Динамо» и отметил, что не стал бы выделять одну команду по итогам увиденного отрезка чемпионата.

«Мне симпатичен Глушенков. Неплохо смотрится Карпукас в «Зените» — тоже очень интересно. Назову двух этих игроков лучшими в первой половине сезона. Лучшая команда? Сейчас нет чёткой, яркой команды, которую можно было бы поставить особняком и сказать: вот они всех провели. В целом всё нестабильно. «Динамо» провело неплохой отрезок, а потом пару раз оступилось. Так что нет, какой-то одной команды выделить не могу. По крайней мере, из того, что видел», — приводит слова Газинского Metaratings.