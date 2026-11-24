Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о планах бело-голубых на зимнее трансферное окно. Он заявил, что клуб рассматривает возможность усиления состава в зимнее межсезонье.

«Конечно, в зимнее трансферное окно возможны усиления. Не буду сейчас комментировать количественно, но планы есть», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам первого круга Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 32 очка за 15 туров. Отрыв от ближайшего преследователя — «Зенита» — всего одно очко.