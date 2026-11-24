Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что на спад команды в первом круге Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги повлияли несколько факторов. По словам футболиста, причиной неудачного отрезка стала не только травма полузащитника Никиты Кривцова.

«Конечно, не удовлетворены итогами первого круга. Был спад, не лучшее время. Потихоньку удаётся наладить ситуацию. В совокупности было много факторов внутри команды — и тех, которые вам видно, и тех, которые не видно. Но это футбол, так бывает», — приводит слова Агкацева «РИА Новости Спорт».

«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 27 очков и на пять очков отстаёт от лидирующего «Динамо» Москва. С сентября по начало ноября «быки» не могли победить в семи матчах подряд: пять встреч завершились вничью, ещё в двух клуб потерпел поражение.

Серия прервалась 7 ноября в домашней игр