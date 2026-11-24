В Италии любительский матч прервали из‑за угроз ножом со стороны удалённого игрока, сообщает La Repubblica.

По информации источника, инцидент случился в воскресенье, 22 ноября, в Марсале (Сицилия) во время встречи команд «Галактик Паолини» и «Атлетик Партанна». Футболист «Галактик Паолини» в ходе игры неоднократно оскорблял скамейку запасных соперника, а затем ударил ногой одного из игроков. Арбитр показал красную карточку футболисту, а также тренеру «Атлетик Партанна».

После удаления игрок ушёл в раздевалку, но вскоре вернулся на поле со складным ножом. Он угрожал соперникам и схватил тренера «Атлетик Партанна» за шею, держа нож в другой руке. Арбитр принял решение остановить матч и вызвал полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов опросили участников и установили личности причастных. Клуб «Атлетик Партанна» сообщил об инциденте в Итальянскую федерацию футбола.