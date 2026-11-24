Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал ситуацию вокруг атакующего полузащитника Джамала Мусиалы, который 22 ноября во время тренировки снова потерял сознание — для игрока это уже третий подобный случай с августа 2026 года. После этого член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не исключил продажу вингера из-за проблем со здоровьем. Его слова вызвали широкий резонанс.

— По истории Мусиалы к этому моменту уже всё сказано. Нам следует просто сохранять спокойствие и дать ему играть. Я очень обрадовался, что в пятницу он, как и планировалось, вышел на поле. Теперь мы надеемся, что он вернётся к своей прежней форме.

— Ожидали ли вы такого огромного резонанса на интервью Карл-Хайнца Румменигге? Со стороны