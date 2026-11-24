Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил, что женская сборная России проведёт два товарищеских матча с национальной командой Туниса. Встречи состоятся в рамках тренировочного сбора, который пройдёт с 24 ноября по 6 декабря в Тунисе.

«Женская национальная команда России с 24 ноября по 6 декабря проведёт учебно-тренировочный сбор в Тунисе. Команда будет тренироваться в городе Монастир и сыграет два товарищеских матча с местной сборной. Это будут первые встречи команд в истории.

Первый матч пройдёт 30 ноября в Монастире на стадионе «Мустафа Бен Джаннет», второй – 4 декабря в Сусе на Олимпийском стадионе. Время начала встреч и информация о трансляциях будут объявлены позднее», — написала пресс-служба РФС.