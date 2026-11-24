Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о двух предстоящих товарищеских матчах с национальной командой Туниса. Первый матч пройдёт 30 ноября в Монастире на стадионе «Мустафа Бен Джаннет», второй – 4 декабря в Сусе на Олимпийском стадионе.

«У сборной Туниса были сложные ситуации, в том числе исключение из рейтинга ФИФА, но в последнее время развитие футбола в стране на подъёме. В команде много футболисток, играющих в иностранных чемпионатах – Франции, Швейцарии, Италии, Нидерландов, Германии, Марокко. Квалификация футболисток достаточно высокая, и хотя сборная находится в рейтинге ФИФА ниже нашего недавнего соперника Индии, по уровн