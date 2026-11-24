Издание The Times раскрыло новые детали плана ФИФА по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам: в итоге от этой идеи отказались после широкой критики.

Речь шла о проекте FIFA Forward Enterprise (FFE): его суть состояла в том, чтобы передать часть коммерческих прав на турниры ФИФА, включая ЧМ, частным инвесторам. В июле стал известен 25‑страничный проспект проекта — его подготовил американский банк JP Morgan, ранее участвовавший в провалившемся проекте Суперлиги Европы.

Согласно плану, 20% новой компании предполагалось продать американскому инвестору Джошуа Кушнеру. При этом ФИФА намеревалась сохранить за собой не менее 50% акций FFE. Выгода для инвесторов была рассчитана на длительный срок: по данным источника, они могли получать доход от турнира в течение 96 лет. Изначально схема предусматривала 12‑летний цикл прав, который при отсутствии «су