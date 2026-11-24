Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мнением о главном тренере уругвайской национальной команды Диего Форлане, который возглавляет сборную с 12 июля 2026 года. Контракт со специалистом рассчитан до марта 2027 года.

«Форлан — большой человек для всех уругвайцев. Он сделал очень много, особенно для моего поколения — для тех, кто видел, как он играл и стал лучшим на чемпионате мира — 2010. Всё, что он сделал для сборной — очень большие достижения для всех уругвайцев. Также это очень важный сим