Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов заявил о необходимости усиления состава команды.

«Локомотив», безусловно, нуждается в усилении. В зимнее трансферное окно оно планируется — обязательно усилимся. Думаю, будут рассматриваться и российские игроки, и иностранцы. Однако мы придерживаемся той же стратегии, что основной упор будет сделан на россиян», — сказал Акавов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 15-м туре Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Родиной» (1:0) в первом матче Сергея Овчинникова на посту старшего тренера команды.

После 15 игр чемпионата России «Локомотив» набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.