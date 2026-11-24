Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о результатах ЦСКА в нынешнем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и комплектовании состава.

«ЦСКА не хватает качественного нападающего: нужен забивной форвард. Плюс есть определённые передряги в обороне. Когда у них играла тройка защитников Дивеев — Роша — Мозес, это была лучшая оборона РПЛ. Сейчас всё равно играют молодые ребята и иностранцы, которые не всегда стабильны. Идут своего рода перестройки.

Раньше у ЦСКА Игнашевич и Березуцкие играли вместе лет 15, и всё было стабильно. Сегодня ЦСКА не хватает как минимум нападающего, который может делать разницу, и есть небольшие проблемы в обороне. А вот средняя линия у них хорошая», — приводит слова Газинского Meta