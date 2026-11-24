Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, как относится к тому, что его считают молодым тренером по меркам Альфа-Банк РПЛ.

«Я спокойно воспринимаю слово «молодой» относительно меня, потому что на самом деле так и есть. Если брать РПЛ, 2008 год, тогда я, по-моему, только делал первые шаги в тренерстве. Я закончил игровую карьеру. Я начал тренировать школьную команду. Летом — футбол, «Кожаный мяч», зимой — хоккей, «Золотая шайба». Тогда я делал первые шаги, но отчётливо помню лето, матч против Голландии на Евро-2008, когда наша сборная завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. И в будущем хотелось бы превзойти этот успех», — сказал Игдисамов в программе «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24».