Евгений Ловчев назвал команды, которые претендуют на вылет из РПЛ после первого круга

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев обозначил команды, которые претендуют на вылет из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после первого круга. Эксперт выделил три клуба с наибольшей вероятностью вылета — тольяттинский «Акрон», московская «Родина» и воронежский «Факел».

«Команды внизу таблицы не особенно укомплектованы, но они всё равно цепляют очки. Претендентами на вылет являются «Акрон», «Факел» и, наверное, «Родина». «Оренбург» разочаровывает меньше остальных, они выше «Ахмата» и Махачкалы», — сказал Евгений Ловчев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.