Российский экс‑футболист Александр Рязанцев рассказал о совместной работе с Кириллом Набабкиным в молодёжной команде ЦСКА.

«Я думаю, мы с Кириллом Анатольевичем довольно быстро адаптировались в роли помощников главного тренера, всё довольно хорошо. У нас есть свой диапазон шуток. Мы знаем друг друга с 10 лет, вместе заканчивали футбольную школу, потом играли вместе, а теперь тренируем. Это просто суперистория, когда дружба из детства перерастает в такой серьёзный возраст и при этом переходит из игровой карьеры в тренерскую», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.