Защитник «Ахмата» Арсен Адамов рассказал о планах на карьеру и оценил свои шансы вернуться в топ-клуб.

«Как вижу свою карьеру? Нужно начать побеждать с «Ахматом», быть на виду. Не считаю, что я уступаю кому-то в РПЛ на своей позиции. Всегда есть шанс снова попасть в топ-клуб. Если поступит предложение, достойное для меня и «Ахмата», будем рассматривать. Но пока таких мыслей нет.

Считаю, что тот же Мантуан, который играл в «Зените» на моей позиции, не сильнее. Но когда футболист не выпадает, нет смысла его менять. Мантуан как раз не выпадал. Конечно, я разговаривал с Семаком. Он говорил: «К тебе вопросов нет, надо ждать». Поэтому обид нет», — приводит слова Адамова Sport24.

Адамов выступал за «Зенит» с 2022 по 2026 год и провёл за сине-бело-голубых 30 матчей, забил один го