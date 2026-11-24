Разбирательства Марокко и Сенегала по определению победителя финала Кубка африканских наций 2025 года продолжаются. В ближайшее время Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был объявить решение по этому матчу. Однако сейчас представители Марокко обвиняют Сенегал в запрещённых связях с CAS.

По данным RMC Sport, один из трёх назначенных по этому делу CAS юристов накануне лично созванивался с главой Федерации футбола Сенегала. Однако по регламенту стороне разбирательства запрещено поддерживать какие-либо связи с юристами, назначенными на дело, вне судебного