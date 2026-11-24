Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился мыслями о потенциале нынешних футболистов в будущей тренерской работе.

— Есть ли среди игроков кто‑то с задатками тренера?

— Не знаю, разговоры о футболе у нас всегда есть… о нашем футболе и наших делах. Мне нравится, когда игрок осознаёт, что от него требуется, и чувствует себя комфортно с нашими требованиями. Думать о том, кто из игроков когда‑нибудь сможет стать тренером, сложно — у нас много молод