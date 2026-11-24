Клубы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги планируют обсудить расширение чемпионата страны до 18 команд на ближайшем собрании в феврале.

«Планируется, что клубы РПЛ в следующий раз обсудят вопрос расширения до 18 клубов на следующем общем собрании в феврале. Однако нельзя исключать, что клубы соберутся и до следующего планируемого общего собрания», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова своего источника.

Напомним, идею расширения РПЛ до 18 команд 10 ноября 2026 года на общем собрании клубов выдвинул гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Сейчас готовится подробный проект с расчётами для РПЛ и РФС, после чего вопрос может дойти до исполкома РФС.