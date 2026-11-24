В «Спартаке» высказались о развитии и перспективах Полеха, Массалыги и Сорокина

Заместитель генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола Андрей Мовсесьян высказался о развитии и перспективах молодых футболистов красно-белых. Речь пошла о воспитанниках «Спартака» — Никите Массалыге, Иване Сорокине и Павле Полехе.

— Полех, Массалыга и Сорокин постоянно с основной, но не получают много игровой практики, которая необходима в их возрасте. Как найти золотую середину для талантливых спартаковцев, чтобы они продолжали своё развитие?

— Они тренируются с футболистами РПЛ, сборных, и им, например, надо обыгрывать Кристофера Ву, Александера Д