Заместитель генерального директора московского «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола Андрей Мовсесьян рассказал, что такое «спартаковский дух».

— Через 10 лет видите себя в «Спартаке»?

— Да. Хочу приносить пользу клубу. Кстати, я этот вопрос футболистам задаю. Ответы бывают разные, но больше всего не понимаю, когда ребёнок не говорит, что хочет играть в «Спартаке».

— Для вас спартаковский дух — это что?

— В первую очередь — соблюдение традиций, норм поведения и морали. А после — интеллектуальный футбол, — приводит слова Андрея Мовсесьяна интернет-портал «Матч ТВ».