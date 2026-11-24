Портал Opta Sports оценил шансы команд на чемпионство в РПЛ после первого круга

Статистический портал Opta Sports оценил шансы команд на победу в Альфа‑Банк РПЛ по итогам первого круга.

Фаворитом остаётся санкт-петербургский «Зенит» — вероятность чемпионства составляет 49%. В тройку претендентов также входят московские «Динамо» (22%) и «Спартак» (19%). Шансы других клубов на титул следующие: «Краснодар» — 8,5%, ЦСКА — 1,2%, «Ростов» — 0,2%.

Также, по данным портала, вероятность прямого вылета «Локомотива» из РПЛ составляет 10%.

После 15 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо», набравшее 32 очка. На второй строчке — «Зенит», у которого 31 очко. Следом идут «Спартак» (30 очков), «Краснодар» (27) и ЦСКА (26). В зоне вылета находятся «Акрон» (12) и «Факел» (9). «Локомотив» располагается на 13-й строчке с 14 очками.