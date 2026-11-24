Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев поделился впечатлениями о работе под руководством главного тренера Сандро Шварца.

«Для меня это первый опыт работы с иностранным тренером. Сандро классный, позитивный, всегда с эмоциями. Я только положительные эмоции испытываю от работы с ним. Могу только пожать руку», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Шварц вернулся на пост главного тренера столичного клуба в мае 2026 года. Он подписал с командой трёхлетний контракт — до лета 2029 года. К работе с командой Шварц приступил на летних сборах. Это не первое пребывание специалиста в «Динамо»: он возглавлял клуб с октября 2020 по май 2022 года.