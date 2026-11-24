«Зенит» уведомил окружение защитника и капитана команды Дугласа Сантоса о готовности активировать пункт о продлении контракта до июня 2028 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, несмотря на желание сине-бело-голубых, Сантос на текущий момент не принял решение, продолжит ли он свою карьеру в Санкт-Петербурге. Существует вероятность, что 32-летний игрок вернётся в Бразилию, где им интересуется «Фламенго». Его действующее трудовое с