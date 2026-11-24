Суперкомпьютер предсказал итоговые места ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара» в РПЛ

Суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал итоговые места ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара» в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после завершения первого круга. Данные были опубликованы в телеграм-канале Opta Sports.

Согласно источнику, самым вероятным итоговым результатом для красно-белых в текущем сезоне является третье место (25,1%). Чуть ниже – шансы на вторую строчку (24,1%). «Краснодар» завершит сезон на