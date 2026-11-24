Суперкомпьютер в процентах оценил шансы «Локомотива» на вылет после первого круга РПЛ

Суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал шансы московского «Локомотива» на вылет из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сезона после завершения первого круга. Данные были опубликованы в телеграм-канале Opta Sports.

Согласно источнику, вероятность прямого вылета железнодорожников из РПЛ составляет 9,6% (7% — 15-е место, 2,6% — 16-е). Существенно выше шансы «Локомотива» оказаться в зоне стыков — 28,6% (16,1% — 13-е место, 12,5% — 14-е).