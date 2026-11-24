Российский тренер Сергей Ташуев раскритиковал качество и зрелищность игры в отечественном футболе. Специалист выразил разочарование тем, что команды всё чаще ставят результат выше самой игры, забывая о болельщиках.

«Много разговоров о том, что главное — результат, а не игра. Это расстраивает. Сегодня российский футбол вообще несмотрибелен! Бесконечная борьба! А для кого мы играем? Для болельщиков. Я в своих командах всегда требовал игру наравне с результатом. Я вышел на улицу — должен быть одет стильно. То же самое в футболе — мы должны выигрывать матчи стильно. А сейчас смотришь… Всё настолько серо! Сегодня футбол в России настолько серый»,