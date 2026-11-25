«Вы думаете, мы будем ныть?» Энрике — о ситуации в «ПСЖ» после травм Хвичи и Дуэ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сообщил, что клуб не намерен совершать экстренные трансферы из-за тяжёлых травм крайних нападающих Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ. С высокой вероятностью оба игрока пропустят остаток текущего сезона.

«Вы думаете, мы будем плакать и ныть? Нет, команда так не работает. Это футбол высшего уровня. Травмы случаются. За последние три года эта команда продемонстрировала невероятную стойкость. Мы всегда поднимались на ноги. Сейчас перед