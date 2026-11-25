Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко объяснил, почему предпочёл перейти в стан красно-белых и отказался от трансфера в санкт-петербургский «Зенит».

— Правда, что тобой интересовался «Зенит»?

— Да, об этом много говорилось, но это было ещё до «Спартака». Тогда «Зенит» контактировал со мной насчёт трансфера. В итоге я принял предложение «Спартака», о чём не жалею.



— С «Зенитом» дошло до конкретики?

— Они общались с моими представителями. Но Томаш Амарал, тогдаш