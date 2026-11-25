Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о главном тренер красно-белых Хуане Карлосе Карседо.

— Как бы ты охарактеризовал Карседо как человека и тренера?

— Очень хороший человек и отличный тренер. Хуан уже доказал это, за полгода выиграв Кубок России. Он действительно замечательный человек, с которым можно поговорить, посоветоваться, подойти и задать вопросы о тактике, футболе или жизни. Он всегда открыт для нас и готов уделить время каждому. Это очень важно.

Хуан действительно проделывает очень важную и большую работу. Думаю, он и весь тренерский штаб отлично справляются со своими обязанностями,