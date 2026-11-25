Гол Беллингема и дубль Мбаппе — в видеообзоре разгрома «Реала» в матче ЛЧ с ПСВ

«Реал» с разгромным счётом обыграл ПСВ в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе, также ворота соперника поразили Федерико Вальверде, Джуд Беллингем (забивший эффектным ударом с лету) и Винисиус Жуниор. У ПСВ единственный мяч с пенальти забил Иван Перишич. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи:

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В 6-м туре общего этапа ЛЧ «Реал» встретится в гостях с лондонским «Арсеналом», а ПСВ в этот же день проведёт домашний матч с мадридским «Атлетико».