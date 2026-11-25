Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ (5:1).

Француз отличился с передачи Арды Гюлера на 64-й минуте встречи, а на 84-й минуте забил свой второй мяч в игре после паса Брахима Диаса.

Теперь на счету 27-летнего нападающего 19 забитых мячей и пять результативных передач в 18 матчах за «Реал» в текущем сезоне.

Благодаря этой победе мадридский «Реал» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Сам клуб продлил победную серию до 10 матчей во всех турнирах. В следующем туре команда Жозе Моуринью сыграет с «Арсеналом».