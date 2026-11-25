Беллингем раскрыл, что изменилось в его игре после прихода Моуринью в «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свою игру в матче пятого тура общего этапа в Лиге чемпионов с ПСВ. Испанский гранд разгромил нидерландскую команду со счётом 5:1. Беллингем в этой встрече забил гол.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
24 ноября 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 32' 1:1 Вальверде – 50' 2:1 Беллингем – 60' 3:1 Мбаппе – 64' 4:1 Мбаппе – 84' 5:1 Винисиус Жуниор – 87'
«Своей нынешней формой я полностью обязан Моуринью. Он вселил в меня уверенность и дал свободу действий на поле, позволив играть на позиции «десятки» так, как я чувствую. Благодаря этому я могу полностью погружаться в игру, созидать и действовать на пределе возможностей. Мне очень нравится наш тренер, команда, и я безмерно благодарен товарищам за постоянную поддержку. Я играю хорошо просто потому, что счастлив, и получаю от футбола настоящее удовольствие», — приводит слова Беллингема пресс‑служба «Реала».
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