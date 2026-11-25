Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свою игру в матче пятого тура общего этапа в Лиге чемпионов с ПСВ. Испанский гранд разгромил нидерландскую команду со счётом 5:1. Беллингем в этой встрече забил гол.

«Своей нынешней формой я полностью обязан Моуринью. Он вселил в меня уверенность и дал свободу действий на поле, позволив играть на позиции «десятки» так, как я чувствую. Благодаря этому я могу полностью погружаться в игру, созидать и действовать на пределе возможностей. Мне очень нравится наш тренер, команда, и я безмерно благодарен товарищам за постоянную поддержку. Я играю хорошо просто потому, что счастлив, и получаю от футбола настоящее удовольствие», — приводит слова Беллингема пресс‑служба «Реала».