Телеканал Sky Sports опубликовал рейтинг лучших связок центральных защитников в истории английской Премьер-лиги. При составлении списка учитывались общее количество совместных матчей, среднее число пропущенных мячей за игру, процент сухих матчей и процент побед.

Первое место заняла легендарная пара «Арсенала» в лице Мартина Киоуна и Тони Адамса. На их счету 151 совместный матч в рамках Премьер-лиги. Они пропускали в среднем 0,71 мяча за игру, сохраняли ворота на замке в 51% случаев и побеждали в 52% встреч.

Вторую строчку рейтинга заняли Рио Фердинанд и Неманья Видич из «Манчестер Юнайтед» (134 совместных матча, 0,72 пропущенного за игру, 69% побед). Замкнули тройку лидеров Джон Терри и Рикарду Карвалью, выступавшие за «Челси». На их счету 102 матча, лучший показатель сухих игр среди всех участников топ-3 (54%), а также 72% побед.

В топ-10 также вошли действующие или недавно завершившие карьеру футболисты. Связка «Арсенала» в составе Уильяма Салибы и Габриэла Магальяйнса расположилась на седьмом месте (113 матчей, 0,79 пропущенного, 70% побед). Девятую строчку заняли Вирджил ван Дейк и Жоэль Матип из «Ливерпуля» (72 матча, 0,81 пропущенного, 71% побед). Замыкает де