Флик высказался о предстоящем матче с «Сабахом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, чего ждёт от своих игроков во время предстоящего матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Сабахом». Встреча состоится уже сегодня, начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

«Сабах» впервые принимает участие в Лиге чемпионов, поэтому соперник будет предельно заряжен. Мы ждём от наших игроков такой же самоотдачи», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Напомним, ранее стало известно, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не примет участие в этом матче, руководство дало отдых звёздному игроку из-за дискомфорта в правой лодыжке у игрока.