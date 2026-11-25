«Барселона» активизировала поиски молодого нападающего. В сферу интересов каталонского клуба попал португальский форвард «Монцы» Густаво Варела. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

21-летний Варела проводит выдающийся сезон в Серии А. На его счету 11 голов в 11 матчах чемпионата Италии и 13 мячей в 12 официальных встречах.

Селекционеры «Барселоны» лично присутствовали на матче «Монцы» против «Фиорентины», где Варела оформил дубль, забив в том числе эффектным ударом пяткой. По количеству голов в Серии А его опережает только Доньелл Мален.

За португальцем следят и другие топ-клубы. Помимо «Барселоны», в списке претендентов значатся «Интер», «Наполи», «Ювентус» и лондонский «Арсенал». Агент игрока на следующей неделе встретится с руководством «Монцы», чтобы обсудить будущее своего клиента.

По данным A Bola, стартовая цена трансфера составит от € 25 до 30 млн. При этом «Монца» приобрела Варелу у «Бенфики» прошлым летом за € 2 млн, сохранив для лиссабонцев 20% от последующей продажи.