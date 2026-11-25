Полузащитник «Спартака» Барко назвал самый сложный выезд в РПЛ. Это не Санкт-Петербург
Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, какой выезд в Российской Премьер-Лиге считает самым сложным с точки зрения логистики и игры. Также аргентинец вспомнил о 16-часовой поездке на поезде в Ростов-на-Дону.
— Бывал в московском метро?
— Помню 16-часовую поездку на поезде в Ростов-на-Дону, но на метро здесь ещё ни разу не катался.
— Не понравилось путешествовать поездом?
— Почему? Понравилось!
— Какой выезд в России самый сложный с точки зрения логистики и самой игры?
— Здесь много тру