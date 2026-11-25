Полузащитник «Спартака» Барко назвал самый сложный выезд в РПЛ. Это не Санкт-Петербург

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, какой выезд в Российской Премьер-Лиге считает самым сложным с точки зрения логистики и игры. Также аргентинец вспомнил о 16-часовой поездке на поезде в Ростов-на-Дону.

— Бывал в московском метро?

— Помню 16-часовую поездку на поезде в Ростов-на-Дону, но на метро здесь ещё ни разу не катался.

— Не понравилось путешествовать поездом?

— Почему? Понравилось!

— Какой выезд в России самый сложный с точки зрения логистики и самой игры?

— Здесь много тру