Руководство Польского футбольного союза (PZPN) по итогам встречи с главным тренером национальной команды Яном Урбаном приняло решение продлить сотрудничество со специалистом. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в социальной сети X.

Встреча президента PZPN Цезария Кулеши с Урбаном завершилась совместным анализом проделанной работы. Тренер представил подробный отчёт, подводящий итоги его деятельности у руля сборной. По результатам обсуждения стороны единогласно пришли к выводу, что сотрудничество будет продолжено, а тренерский штаб национальной команды будет усилен дополнительными кадрами.

Переговоры с кандидатами на вхождение в обновленный штаб начнутся в ближайшее время. Польский футбольный союз будет на постоянной основе информировать общественность о ходе этого процесса посредством отдельных заявлений.