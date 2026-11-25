Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о моментах, которые оставили у него самые яркие впечатления за время выступлений за красно-белых.

«Думаю, самым счастливым и радостным для меня стал первый день в «Спартаке». Когда я впервые приехал на этот стадион, прошёлся по футбольному полю, познакомился с людьми, испытал огромное воодушевление. Это был особенный момент. И, конечно, победа в Кубке России тоже очень важна. «Спартаку» нужен был трофей, чтобы достойно завершить сезон, — и мы его завоевали», — сказал Барко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.