Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 25 ноября
Сегодня, 25 ноября, пройдут матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Лига чемпионов, общий этап, 25 ноября (время московское):
- 20:45. «Сабах» – «Барселона»;
- 20:45. «Славия» Прага – «Вильярреал»;
- 23:00. «Шахтёр» – «Фенербахче»;
- 23:00. «Лилль» – «Бавария»;
- 23:00. «Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»;
- 23:00. «Брюгге» – «Ливерпуль»;
- 23:00. «Интер» Милан – «Штутгарт»;
- 23:00. «Атлетико» Мадрид – «Викинг»;
- 23:00. «ПСЖ» – «Рома».
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал побед