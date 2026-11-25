Сегодня, 25 ноября, состоятся матчи 19-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание встреч Первой лиги на 25 ноября (время московское):

25 ноября, среда:

15:00. «Нефтехимик» – «Ротор»;

18:00. «КАМАЗ» – «Енисей».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 49 очков после 18 туров. В активе «Урала» под руководством Сергея Юрана 37 очков, клуб располагается на втором месте. Московское «Торпедо» с 35 очками занимает третью строчку. Замыкают турнирную таблицу «Енисей» (17 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (14) и ивановский «Текстильщик» (12).