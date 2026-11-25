Сегодня, 25 ноября, состоятся матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 25 ноября (время московское):

18:00. «Динамо» Махачкала — «Балтика»;

18:00. «Ахмат» — «Краснодар»;

20:30. «Локомотив» — «Ростов»;

20:30. «Рубин» — «Родина».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.