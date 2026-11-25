Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах «Зенита» перед зимней паузой.

— Не кажется ли вам, что Семак устал? Постоянные перестановки центральных защитников, 18 пропущенных голов в РПЛ, паника в заменах, уже даже Педро стал правым защитником. У него не получается завести игроков, они еле бегают.

— В принципе, это точная оценка. Есть какая-то закономерность для «Зенита» в конце осени… То ли выдыхается команда, то ли ещё что-то происходит. Дивеев после травмы ещё не восстановился. Вендел получил жёлтую карточку, чтобы, видимо, не ехать в Москву на матч с ЦСКА. КПД Вендела близок к нулю на сегодняшний день. А на него рассчитывали, он был основным игроком. Барриос тоже явно сдаёт, никуда не деться, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».